Вихлянцева о том, что на АО будет +46: «Капустный лист под кепкой помогает легче перенести жару. И это не шутка»

Вихлянцева о жаре на Australian Open: завтра в Мельбурне +46.

Экс-54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева рассказала, как справлялась с экстремальной жарой во время матчей.

«Завтра в Мельбурне +46🔥.

Рассказываю секрет, которым иногда пользовалась на матчах под кепкой. Это капустный лист!!! И это не шутки, правда помогает легче перенести жару. Завтра игрокам удачи 🤞», – написала Вихлянцева в своем телеграм-канале.

Скоро на Australian Open будет +50 жары. Как турнир меняется из-за погоды?

Бледный Синнер чуть не отъехал с Australian Open из-за жары и судорог. Спасли правила