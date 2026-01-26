Вихлянцева о том, что на АО будет +46: «Капустный лист под кепкой помогает легче перенести жару. И это не шутка»
Вихлянцева о жаре на Australian Open: завтра в Мельбурне +46.
Экс-54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева рассказала, как справлялась с экстремальной жарой во время матчей.
«Завтра в Мельбурне +46🔥.
Рассказываю секрет, которым иногда пользовалась на матчах под кепкой. Это капустный лист!!! И это не шутки, правда помогает легче перенести жару. Завтра игрокам удачи 🤞», – написала Вихлянцева в своем телеграм-канале.
Скоро на Australian Open будет +50 жары. Как турнир меняется из-за погоды?
Бледный Синнер чуть не отъехал с Australian Open из-за жары и судорог. Спасли правила
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Вихлянцевой
Лучше шапочка из фольги. И свет отражает, и защита от влияния космоса
Игроки, выходящие играть в +46, должны повернуться к трибунам и прокричать: "идущие на смерть приветствуют тебя!"
Только лучше капустный лист сначала замочить в рассоле (не шутка). И лучше краснокочанной капусты.
и трижды крутануться по часовой стрелке, держа лист в вытянутой руке (не шутка)
Так это древнейший трюк, ещё во времена Лэйвера об этом знали. Ничего нового под солнцем.
Неужели её не научили куда надо подкладывать капустные листы?😲🙈
малахова насмотрелась:)
Раскрыта причина вылета Медведева, он играет без кепки, а значит некуда положить капусту
✍️
Бедный Тьенчик(
Почему именно он? Саша выше - ему по идее тяжелее будет.
