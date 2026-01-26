Синнер о том, что судья на вышке на AO не разрешил ему играть с умным браслетом: «Правила есть правила, я их понимаю и буду соблюдать»

Синнер о том, что ему не разрешили играть с Whoop: правила есть правила.

Янник Синнер рассказал, почему судья на вышке Грег Аллленсворт не разрешил ему играть в умном браслете Whoop в четвертом круге Australian Open .

Ранее Карлосу Алькарасу также не разрешили играть в Whoop, хотя он спрятал браслет под напульсником.

– Хотел спросить о фитнес-трекере, который был на тебе во время матча. Похоже, ты не знал, что такие устройства запрещены. Что произошло и почему, как ты понял, их нельзя использовать на турнирах «Большого шлема»?

– Мы используем такие трекеры для сбора определенных данных – не в режиме реального времени, а чтобы анализировать все после матча. Это полезно и на тренировках: пульс, количество сожженных калорий и другие показатели.

Судья сразу спросил меня, что это за устройство. Я подтвердил, и он попросил снять – без проблем. Есть и другие варианты – например, специальные жилеты, но мне они не очень комфортны, чувствуешь нагрузку на плечах.

Но правила есть правила, я их понимаю и буду соблюдать, – сказал Синнер на пресс-конференции.

