  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о том, что судья на вышке на AO не разрешил ему играть с умным браслетом: «Правила есть правила, я их понимаю и буду соблюдать»
16

Синнер о том, что судья на вышке на AO не разрешил ему играть с умным браслетом: «Правила есть правила, я их понимаю и буду соблюдать»

Синнер о том, что ему не разрешили играть с Whoop: правила есть правила.

Янник Синнер рассказал, почему судья на вышке Грег Аллленсворт не разрешил ему играть в умном браслете Whoop в четвертом круге Australian Open.

Ранее Карлосу Алькарасу также не разрешили играть в Whoop, хотя он спрятал браслет под напульсником.

– Хотел спросить о фитнес-трекере, который был на тебе во время матча. Похоже, ты не знал, что такие устройства запрещены. Что произошло и почему, как ты понял, их нельзя использовать на турнирах «Большого шлема»?

– Мы используем такие трекеры для сбора определенных данных – не в режиме реального времени, а чтобы анализировать все после матча. Это полезно и на тренировках: пульс, количество сожженных калорий и другие показатели.

Судья сразу спросил меня, что это за устройство. Я подтвердил, и он попросил снять – без проблем. Есть и другие варианты – например, специальные жилеты, но мне они не очень комфортны, чувствуешь нагрузку на плечах.

Но правила есть правила, я их понимаю и буду соблюдать, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Почему нельзя играть в Whoop? Отвечает Наталья Вихлянцева

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoAustralian Open
logoЯнник Синнер
logoATP
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Синнер знаменитый же любитель соблюдать правила))
Ответ Potors
Синнер знаменитый же любитель соблюдать правила))
:) Тонко!
Мне из апгрейдов понравилось когда мяч попадает в аут, то опоры на сетке + часть экрана вышки судьи загораются красным.
Ответ Сергей Aficionado
Мне из апгрейдов понравилось когда мяч попадает в аут, то опоры на сетке + часть экрана вышки судьи загораются красным.
Комментарий скрыт
Когда в прошлом круге Алькарасу запретили играть с этим браслетом, эта тема активно форсилась в сети и в большинстве своем все писали, что если бы это был Синнер, то ему бы разрешили. Очевидно, что у Синнера есть агенты, которые все это отслеживают и явно Синнер был в курсе о этой истории и мог бы не надевать браслет. И вот уже в следующем же матче Синнер выходит с этим же браслетом и ему запрещают. Какое совпадение)
Ответ sedric
Когда в прошлом круге Алькарасу запретили играть с этим браслетом, эта тема активно форсилась в сети и в большинстве своем все писали, что если бы это был Синнер, то ему бы разрешили. Очевидно, что у Синнера есть агенты, которые все это отслеживают и явно Синнер был в курсе о этой истории и мог бы не надевать браслет. И вот уже в следующем же матче Синнер выходит с этим же браслетом и ему запрещают. Какое совпадение)
Да и без Алькараса выглядит как спланированное отмывание после предыдущего матча
Синнер теперь все правила соблюдает и всегда такие правильные вещи говорит))
Трекер нужен для контроля эффекта стероидов на организм
Будет дохаживать 10 тысяч шагов после матча
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер о самочувствии в матче с Дардери: «Когда нет солнца, ощущения другие. Сегодня физически чувствовал себя хорошо»
26 января, 14:30
Синнер после победы над Дардери: «В третьем сете я упустил несколько брейк-пойнтов, а потом сильно зажался»
26 января, 10:44
Синнер вышел в четвертьфинал на девятом «Большом шлеме» подряд
26 января, 09:30
Главные новости
Australian Open. Финал. Соболенко сыграет с Рыбакиной в 11:30 по мск
вчера, 17:08
Джокович после пятисетовика с Синнером: «Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему»
вчера, 20:15
Зверев, Музетти, Де Минаур и Шелтон сыграют на пятисотнике в Акапулько
вчера, 19:52
Чесноков о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Надо снять шляпу перед Новаком»
вчера, 19:12
Меньшик не поможет сборной Чехии в квалификации Кубка Дэвиса против Швеции
вчера, 18:45
Клуж-Напока (WTA). Захарова начнет матчем с Плишковой, Потапова – с Бронцетти, Кырстя сыграет с Рахимовой
вчера, 18:12
Синнер проиграл все 8 матчей длиннее 4 часов
вчера, 17:53
Муратоглу о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Новак в очередной раз доказал, почему он величайший»
вчера, 17:31
Кафельников о победе Джоковича над Синнером: «Честь и хвала Новаку! Он молодец»
вчера, 17:03
Дель Потро о том, что предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open: «Я кое-что знал 😂💙»
вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео