Синнер о самочувствии в матче с Дардери: «Когда нет солнца, ощущения другие. Сегодня физически чувствовал себя хорошо»

Янник Синнер рассказал, как себя чувствовал в матче с Лучано Дардери на Australian Open – 6:1, 6:3, 7:6(2).

Позавчера в третьем круге у итальянца были судороги из-за экстремальной жары.

– Сегодня снова было жарко, но без прямых солнечных лучей. Это сильно повлияло? Как ты себя чувствовал после тяжелого позавчерашнего дня?

– Вчера, если честно, был довольно легкий день – я провел на корте всего около получаса. Конечно, когда нет солнца, ощущения другие, даже если все равно жарко. Но каждый матч – это новые условия, новый соперник. Физически я чувствовал себя хорошо, все было в порядке. Посмотрим, что будет в следующем раунде.

– Ты любишь атакующий теннис и часто играешь близко к задней линии. Насколько сознательно ты думаешь о позиции на корте – в матчах и на тренировках?

– Конечно, мы готовим план на матч, но по ходу игры многое меняется. Например, с третьего сета он стал намного лучше подавать, и мне уже не удавалось так же эффективно принимать, как в начале.

Ты стараешься читать игру соперника, понимать, куда он чаще направляет мяч – по диагонали или по линии, есть определенные закономерности. Но если что-то не работает, ты тоже начинаешь менять подход, как это сделал он сегодня. В итоге игра становится менее предсказуемой.

– Это был твой первый за несколько лет матч на Арене Маргарет Корт. Некоторые игроки говорят, что она ощущается несколько иначе, чем Арена Рода Лэйвера. Как тебе этот корт?

– Для меня здесь все корты отличные, и я рад играть и на Маргарет Корт тоже. В третьем сете условия немного изменились – начало темнеть, покрытие чуть замедлилось, что обычно происходит вечером.

Но в целом это ощущается на любом корте. Иногда кажется, что здесь быстрее просто потому, что арена меньше по размеру – похожая история, например, на «Ролан Гаррос » с Кортами [Филиппа] Шатрие и [Сюзан] Ленглен. Многое зависит от пространства вокруг корта. Честно говоря, большой разницы я не почувствовал, – сказал Синнер на пресс-конференции.

