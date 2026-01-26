Тарпищев о вылете Медведева с Australian Open: «Поражение можно объяснить травмой – у него было перевязано бедро»
Тарпищев считает, что Медведев проиграл Тьену из-за повреждения.
Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева от Лернера Тьена в 1/8 финала Australian Open – 4:6, 0:6, 3:6.
«Думаю, поражение можно объяснить травмой – у него было перевязано бедро. Но это надо узнать. Но я не думаю, что это разгром, потому что если есть микротравма, то Тьена невозможно обыграть, так как он моторный и цепкий. А при долгом розыгрыше очки сложно в таком случае выиграть», – приводит слова президента Федерации тенниса России ТАСС.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
11 комментариев
Так что, в данном случае, вопросы не к Даниилу.
Тут именно Тарпищев какую-то ерунду выдумывает))