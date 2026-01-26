  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тарпищев о вылете Медведева с Australian Open: «Поражение можно объяснить травмой – у него было перевязано бедро»
11

Тарпищев о вылете Медведева с Australian Open: «Поражение можно объяснить травмой – у него было перевязано бедро»

Тарпищев считает, что Медведев проиграл Тьену из-за повреждения.

Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева от Лернера Тьена в 1/8 финала Australian Open – 4:6, 0:6, 3:6.

«Думаю, поражение можно объяснить травмой – у него было перевязано бедро. Но это надо узнать. Но я не думаю, что это разгром, потому что если есть микротравма, то Тьена невозможно обыграть, так как он моторный и цепкий. А при долгом розыгрыше очки сложно в таком случае выиграть», – приводит слова президента Федерации тенниса России ТАСС.

Даниила Медведева деклассировали

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
logoAustralian Open
logoШамиль Тарпищев
logoЛернер Тьен
logoДаниил Медведев
logoATP
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эта теория многое объясняет, если учесть, что у Рублёва перевязана голова.
Российские теннисисты всегда проигрывают только из-за травмы или усталости, а ну еще бывают проигрывают сами себе, но никогда нет такого, чтобы соперник их переиграл.
Ответ Хозяин патриотов
Российские теннисисты всегда проигрывают только из-за травмы или усталости, а ну еще бывают проигрывают сами себе, но никогда нет такого, чтобы соперник их переиграл.
Ну, сам то Медведев вполне признал, что Тьен его начисто переиграл.
Так что, в данном случае, вопросы не к Даниилу.
Тут именно Тарпищев какую-то ерунду выдумывает))
Ответ Хозяин патриотов
Российские теннисисты всегда проигрывают только из-за травмы или усталости, а ну еще бывают проигрывают сами себе, но никогда нет такого, чтобы соперник их переиграл.
😂👍
Только сам Даниил свое поражение объяснял не этим
"Шамиль, судя по интервью, матч Вы не смотрели?", "Давно их не смотрю"
Надоел этот Тарпищев, ерунду 25 лет несет уже
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Australian Open. Финал. Соболенко сыграет с Рыбакиной в 11:30 по мск
вчера, 17:08
Джокович после пятисетовика с Синнером: «Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему»
вчера, 20:15
Зверев, Музетти, Де Минаур и Шелтон сыграют на пятисотнике в Акапулько
вчера, 19:52
Чесноков о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Надо снять шляпу перед Новаком»
вчера, 19:12
Меньшик не поможет сборной Чехии в квалификации Кубка Дэвиса против Швеции
вчера, 18:45
Клуж-Напока (WTA). Захарова начнет матчем с Плишковой, Потапова – с Бронцетти, Кырстя сыграет с Рахимовой
вчера, 18:12
Синнер проиграл все 8 матчей длиннее 4 часов
вчера, 17:53
Муратоглу о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Новак в очередной раз доказал, почему он величайший»
вчера, 17:31
Кафельников о победе Джоковича над Синнером: «Честь и хвала Новаку! Он молодец»
вчера, 17:03
Дель Потро о том, что предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open: «Я кое-что знал 😂💙»
вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео