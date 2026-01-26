  • Спортс
  • Шелтон о том, что второй год подряд сыграет с Синнером на Australian Open: «Хочу исправить то, что не получилось в прошлом»
Шелтон о том, что второй год подряд сыграет с Синнером на Australian Open: «Хочу исправить то, что не получилось в прошлом»

Шелтон: хотел снова сыграть с Синнером на Australian Open.

Бен Шелтон прокомментировал победу над Каспером Руудом в четвертом круге Australian Open – 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.

– Бен, первый сет получился равным: вы шли ноздря в ноздрю, соперник забрал партию, но дальше ты полностью перехватил инициативу и больше ни разу не отдал подачу. За счет чего удалось перевернуть матч?

– Для меня все решает атмосфера. Хочу поблагодарить всех, кто остался так поздно. Знаю, многие ждали матч Новака – даже слышал это с трибун (улыбается). Надеюсь, мы не разочаровали. Ваша поддержка сегодня была очень важна.

– У тебя особая связь с Australian Open. Первый приезд – четвертьфинал, в прошлом году – полуфинал, сейчас снова в восьмерке. Что именно здесь помогает тебе показывать свой лучший теннис?

– Думаю, дело в характере. Я боец, мне нравится играть на шумных стадионах, заряжаться эмоциями. В Австралии с этим проблем нет. С первого выхода на Арену Джона Кейна я влюбился в этот турнир. Теперь это один из главных моментов сезона каждый год.

– Турнир идет сразу после межсезонья, а ты много работал с командой и отцом-тренером. Если вернуться к твоему первому Australian Open – в чем ты больше всего прибавил с тех пор?

– Прежде всего – ментально. Я стал гораздо собраннее и лучше понимаю, какой я как теннисист: свой стиль, сильные и слабые стороны. Я честен перед собой, но при этом уверен в своих возможностях. Эта уверенность растет с каждым годом благодаря работе, которую мы продолжаем делать.

– Перед матчем ты прошел мимо меня в наушниках – полностью сосредоточенный. И это сработало – ты победил. Впереди – повторение прошлогоднего полуфинала против Синнера. Чего ждешь от этого матча?

– Именно ради таких матчей и играешь в теннис. Я хотел снова оказаться здесь, получить еще один шанс, исправить то, что не получилось в прошлом году, и выложиться без остатка. Как я уже говорил, у меня здесь еще много целей и много что нужно доказать. (Зрителям) Надеюсь, вы придете через два дня – я буду готов, – сказал Шелтон в интервью на корте.

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера

Что нужно знать о Бене Шелтоне

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
12 комментариев
Шансы только если доводить до тай брейков и выигрывать их. Маловероятно
Против Синнера у тебя нет шансов. Он будет пронимать твои подачи, а в розыгрышах ты ему явно уступишь - как в длинных, так и в коротких. Так что увы 3-0 по сетам
Бен из тех теннисистов, которым нужен коннект с публикой. Волна эмоций накрывает и он уже на кураже выдает свои лучшие удары)
шансов мало но может погода поможет- Синя не железный
таких шелтонов раоничей мы видели не раз
Через год может и пройдёт Скиннера , но сейчас не сможет
Вот если поставят в самое пекло, то шанс есть обыграть варёного Синера, но не поставят, а раз так, значит, гудбай, Бен)))
Ответ costa0545
Вот если поставят в самое пекло, то шанс есть обыграть варёного Синера, но не поставят, а раз так, значит, гудбай, Бен)))
В среду не ожидается никакой аномальной жары в Мельбурне. Вот завтра да.
Очень сладкий соперник для Синнера.
Шелтон слишком прямолинейно деревянный что бы победить . Слишком агрессивный Шелтон будет ошибаться много что бы победить . А без агрессии против Синнера ловить нечего .
Без агрессии он проиграл Баэсу. Ну е мае
Что говорить за Синнера вообще
