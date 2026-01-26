  • Спортс
4

Турсунов о выступлении Звонаревой на Australian Open: «У Веры все хорошо. Если выиграет следующий круг, то вернется в топ-100 пары»

Турсунов о выступлении Звонаревой на Australian Open: у Веры все хорошо.

Экс-20-я ракетка мира Дмитрий Турсунов высказался о выступлении Веры Звонаревой на Australian Open.

Сегодня Звонарева и Ена Шибахара обыграли Эйшу Мухаммед и Эрин Рутлиф в 1/8 финала – 7:5, 3:6, 6:1.

«У Веры Звонаревой все хорошо. Уже три пройденных круга в паре. Если выиграет следующий круг, то вернется обратно в топ-100 пары. Красотка!!!» – написал Турсунов в своем телеграм-канале.

В четвертьфинале соперницами россиянки и японки станут австралийки Кимберли Биррелл и Талия Гибсон.

Звонарева в 41 год: первый турнир за 1,5 года, два финала

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Турсунова
Победы Вере!
Верим в Веру!
Вера мега крутая!
