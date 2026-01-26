Шелтон победил Рууда и пятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема»
Бен Шелтон стал четвертьфиналистом Australian Open-2026.
Седьмая ракетка мира Бен Шелтон обыграл 13-ю ракетку мира Каспера Рууда. Матч закончился со счетом 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.
Американец пятый раз вышел в 1/4 финала турнира «Большого шлема». Его статистика на этой стадии – 2:2.
Рууд, в свою очередь, девятый раз проиграл игроку топ-10 на «Шлеме». Его баланс против первой десятки на ТБШ – 1:9.
Дальше Шелтон поборется с действующим чемпионом Янником Синнером.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
Ждём разгрома в исполнении Янника, нужно рубить это деревце
успеет Янчик оформить 30-1 в личке до 2030 года?
с Де Минором успеет, там уже 13-0 и думаю до 27 лет как раз будет близко к 30-0
Серв-энд-воПли.) Был соблазн некоторое время назад называть его неким Инвертированным Тейлором(Дентом), не по технике конечно, а в плане ограниченности инструментария. Но он всё еще развивается и относительно успешно.)
