Шелтон победил Рууда и пятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

Бен Шелтон стал четвертьфиналистом Australian Open-2026.

Седьмая ракетка мира Бен Шелтон обыграл 13-ю ракетку мира Каспера Рууда . Матч закончился со счетом 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Американец пятый раз вышел в 1/4 финала турнира «Большого шлема». Его статистика на этой стадии – 2:2.

Рууд, в свою очередь, девятый раз проиграл игроку топ-10 на «Шлеме». Его баланс против первой десятки на ТБШ – 1:9.

Дальше Шелтон поборется с действующим чемпионом Янником Синнером .