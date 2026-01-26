Андрей Чесноков: «Выступление россиян на Australian Open слабое. Надеялся, что хоть кто-то будет в 1/4 финала»

Чесноков о выступлении россиян на AO: надеялся, что хоть кто-то будет в 1/4.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков раскритиковал выступление россиян на Australian Open .

Лучшими российскими теннисистами на турнире стали Даниил Медведев и Мирра Андреева , которые дошли до четвертого круга.

«Выступление россиян на Australian Open слабое. Провалили! Надеялся, что хоть кто-то будет в 1/4 финала. Шнайдер сыграла хороший матч со Свитолиной . Было интересно, но чуть ей не повезло. У Андреевой же какая-то пассивность. Перспектив не вижу», – приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

