Андрей Чесноков: «Выступление россиян на Australian Open слабое. Надеялся, что хоть кто-то будет в 1/4 финала»

Чесноков о выступлении россиян на AO: надеялся, что хоть кто-то будет в 1/4.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков раскритиковал выступление россиян на Australian Open.

Лучшими российскими теннисистами на турнире стали Даниил Медведев и Мирра Андреева, которые дошли до четвертого круга.

«Выступление россиян на Australian Open слабое. Провалили! Надеялся, что хоть кто-то будет в 1/4 финала. Шнайдер сыграла хороший матч со Свитолиной. Было интересно, но чуть ей не повезло. У Андреевой же какая-то пассивность. Перспектив не вижу», – приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Даниила Медведева деклассировали

Мирра в слезах, Бублика злил мяч для пинг-понга, Гауфф уже с титулом? Как дела на Australian Open

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: «Чемпионат»
Всё верно. Наши мужчины на спаде, к сожалению. Мирра, может, покажет что-то в этом году. А так - ждём новых звёзд.
Всё верно. Наши мужчины на спаде, к сожалению. Мирра, может, покажет что-то в этом году. А так - ждём новых звёзд.
Мужики на АО в 2026-ом выступили более-менее нормально, это не провал и ужас-ужас, как в 2025.
Всё верно. Наши мужчины на спаде, к сожалению. Мирра, может, покажет что-то в этом году. А так - ждём новых звёзд.
Никакого спада. Медведев, Хачанов и Рублёв стабильно стоят в топ-20.
А новых звёзд в ближайшие пять лет не предвидится.
Звонарева/Шибахара в 1/4. О парниках и юниорах ничего нет в разделе.
Ну … тот же самый Медведев побеждал того же самого Тиена пару месяцев назад в 1000-ке в Шанхае 🤷‍♂️ соперник просто крайне неудобный для Даниила … а Норри сколько сил с ним оставил, хотя накануне победил Алькараса? 🙈🙈 посмотрим, справится ли Саша с ним завтра … парень очень талантливый и боевой
Ну … тот же самый Медведев побеждал того же самого Тиена пару месяцев назад в 1000-ке в Шанхае 🤷‍♂️ соперник просто крайне неудобный для Даниила … а Норри сколько сил с ним оставил, хотя накануне победил Алькараса? 🙈🙈 посмотрим, справится ли Саша с ним завтра … парень очень талантливый и боевой
Вот как раз Зверев Тьена закроет без проблем, а вот если бы играл с Медведевым, то результат был как Даня с Тьеном, есть неудобные соперники и удобные)))
Вы самое слабое звено, прощайте!
Вы самое слабое звено, прощайте!
По вере вашей вам будет дано..
Надо было и про Медведева сказать, что сетка у него в этот раз была очень хорошая, и он мог бы и до полуфинала дойти, а он ей совсем не воспользовался, но он так любит делать, когда сетка будет плохая, обязательно дойдёт до АлькаСиннера и обязательно сольёт))))
