Мугуруса стала мамой
Гарбинье Мугуруса родила сына.
Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Гарбинье Мугуруса стала мамой. У испанки и ее мужа Артура Боржеса родился сын.
«Наше маленькое чудо 👼🏻. Маркоc Боржес Мугуруса отмечает неделю со дня своего появления на свет 🤍🩵💙», – написала Мугуруса в соцсети.
9 теннисисток брали больше одного «Шлема» за последние 10 лет
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Мугурусы
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Поздравляю!! Здоровья маме и малышу!! 🎉
Криворукий снимал, так обмыли ножки - лыка не вяжет)
Кто муж .Кто знает?
Главные новости
Последние новости