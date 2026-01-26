Гарбинье Мугуруса родила сына.

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Гарбинье Мугуруса стала мамой. У испанки и ее мужа Артура Боржеса родился сын.

«Наше маленькое чудо 👼🏻. Маркоc Боржес Мугуруса отмечает неделю со дня своего появления на свет 🤍🩵💙», – написала Мугуруса в соцсети.

9 теннисисток брали больше одного «Шлема» за последние 10 лет