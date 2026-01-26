Анисимова о том, что ее спросили, каково играть под флагом США: «Вопрос был задан для того, чтобы сделать громкий заголовок»

Анисимова о вопросе про США: он задан для того, чтобы сделать громкий заголовок.

Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова объяснила, почему не ответила на политический вопрос на пресс-конференции после победы над Катериной Синяковой (6:1,6:4) во втором круге Australian Open .

«На прошлой пресс-конференции я решила не отвечать на вопрос, который был явно задан для того, чтобы сделать громкий заголовок, – это мое право.

Это не имеет никакого отношения к моим политическим взглядам. То, что люди думают, будто знают мое мнение по важным вопросам, просто неправильно. Это неприятно, но я научилась с этим справляться», – сказала Анисимова на пресс-конференции.