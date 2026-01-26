  • Спортс
6

Синнер после победы над Дардери: «В третьем сете я упустил несколько брейк-пойнтов, а потом сильно зажался»

Четырехкратный чемпион «Больших шлемов» Янник Синнер поделился эмоциями после победы на Лучано Дардери в четвертом круге Australian Open – 6:1, 6:3, 7:6(2).

– Это был сложный матч. Мы хорошие друзья вне корта, и с психологической точки зрения это тоже было непросто. В третьем сете у меня было несколько брейк-пойнтов, но я не смог их реализовать, а потом сильно зажался. Рад, что сумел завершить матч в трех сетах.

– Несколько дней назад ты установил личный рекорд по количеству эйсов, а сегодня снова его превзошел (Синнер сделал 19 подач навылет – Спортс’’). Была ли подача одним из ключевых направлений работы в межсезонье?

– Мы очень много работали, особенно над подачей. Немного изменили движение, и я определенно чувствую себя увереннее. При этом понимаю, что мне есть еще куда расти – и это нормально. Очень доволен тем, как начал новый сезон – сейчас подача стала еще стабильнее.

Но дело не только в этом компоненте – нам нужно улучшать и другие аспекты. Я стараюсь чаще идти к сетке и быть чуть более непредсказуемым. Сегодня мне показалось, что это сработало. Посмотрим, что будет дальше.

– Следующий матч у тебя либо с Беном Шелтоном, либо с Каспером Руудом. Будешь ли ты смотреть их игру?

– К счастью, это соперники, с которыми я уже играл. Конечно, они тоже много работают, все прогрессируют. Это точно будет совсем другой матч. Я немного посмотрю игру, но самое главное – восстановление. Матчи могут быть очень долгими и физически тяжелыми, и есть большая разница, играешь ты днем или вечером, – сказал Синнер в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
К сожалению, это соперники, которых я выношу всегда под 0 без потери сета. Конечно, они могут работать сколько угодно, но сет не возьмут - Добавил Синнер.
К сожалению, это соперники, которых я выношу всегда под 0 без потери сета. Конечно, они могут работать сколько угодно, но сет не возьмут - Добавил Синнер.
😁
😁
Джоковичу кстати легко не будет, я думал сегодня будет пекло и будет заруба в матче Фрица-Музы, а там был вынос 3-0 в одну калитку. есть ощущение что Музетти наиграет на один сет
