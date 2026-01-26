13

Швентек и Рыбакина сыграют в 1/4 финала Australian Open – полька ведет в личке 6:5

Швентек ведет в личке у Рыбакиной перед матчем на Australian Open-2026.

Вторая ракетка мира Ига Швентек и пятая ракетка мира Елена Рыбакина сыграют за выход в полуфинал на Australian Open. Это будет их 12-я встреча.

Полька ведет 6:5 в личке. Она выиграла 4 из 5 последних матчей, обыграв Рыбакину на United Cup (7:6(5), 6:4), в четвертьфинале тысячника в Дохе (6:2, 7:5), в четвертом круге «Ролан Гаррос» (1:6, 6:3, 7:5) и полуфинале тысячника в Цинциннати (7:5, 6:3).

Последний раз они встречались на групповом этапе итогового турнира-2025. Тогда полька уступила со счетом 6:3, 1:6, 0:6.

На харде в личке также ведет Швентек – 5:3, на «Шлемах» их баланс – 1:1.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoAustralian Open
logoЕлена Рыбакина
logoИга Швентек
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ига совсем не выглядит претендентом на финал, с другой стороны аналогично было и перед Уимом-25
Ответ NoN
Ига совсем не выглядит претендентом на финал, с другой стороны аналогично было и перед Уимом-25
Да что вы говорите? Я еще во время берлинского турнира предрек ее возможную победу на Уиме. Уж здесь-то Рыбакину точно пройдет - физика примерно у Швентек на том же уровне. Главная по таблеточкам в ее команде Абрамович просто излучает уверенность в успехе. Звоните Дэнни Коллинз - пусть тщательнЕЕ втыкает иголки в куклу Игусика.)
Ответ Rygeek
Да что вы говорите? Я еще во время берлинского турнира предрек ее возможную победу на Уиме. Уж здесь-то Рыбакину точно пройдет - физика примерно у Швентек на том же уровне. Главная по таблеточкам в ее команде Абрамович просто излучает уверенность в успехе. Звоните Дэнни Коллинз - пусть тщательнЕЕ втыкает иголки в куклу Игусика.)
Ну ты известный гений. Можешь квартиру поставить, будут три.
Вроде как, Лена, подходит к матчу в хорошей форме и без травм, а в таком случае Швентек придётся очень тяжело и я бы даже отдал победу Лене
У Швентек сейчас по сетке одни пулялки пойдут, до 1/4 сетка была уровня 250. Грубо говоря сейчас началась настоящая Лига Чемпионов. Да и матчи должны сейчас интересные пойти по накалу и сюжету.
Лена удачи и победы!!!
С такой полькой Рыбакиной здесь ловить больше нечего, пора сматывать удочки.)
