Швентек и Рыбакина сыграют в 1/4 финала Australian Open – полька ведет в личке 6:5

Швентек ведет в личке у Рыбакиной перед матчем на Australian Open-2026.

Вторая ракетка мира Ига Швентек и пятая ракетка мира Елена Рыбакина сыграют за выход в полуфинал на Australian Open . Это будет их 12-я встреча.

Полька ведет 6:5 в личке. Она выиграла 4 из 5 последних матчей, обыграв Рыбакину на United Cup (7:6(5), 6:4), в четвертьфинале тысячника в Дохе (6:2, 7:5), в четвертом круге «Ролан Гаррос » (1:6, 6:3, 7:5) и полуфинале тысячника в Цинциннати (7:5, 6:3).

Последний раз они встречались на групповом этапе итогового турнира-2025. Тогда полька уступила со счетом 6:3, 1:6, 0:6.

На харде в личке также ведет Швентек – 5:3, на «Шлемах» их баланс – 1:1.