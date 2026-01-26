Швентек 14-й раз вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема»

Швентек третий раз вышла в четвертьфинал Australian Open.

Вторая ракетка мира Ига Швентек обыграла Мэддисон Инглис в четвертом раунде Australian Open – 6:0, 6:3

Полька 14-й раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ее статистика на этой стадии – 9:4.

Кроме того, 24-летняя Швентек стала самой молодой теннисисткой после Серены Уильямс , вышедшей в 1/4 финала на шести «Шлемах» подряд.

За выход в полуфинал она сыграет с Еленой Рыбакиной .