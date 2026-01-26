Синнер вышел в четвертьфинал на девятом «Большом шлеме» подряд

Синнер сыграет в 1/4 финала Australian Open третий раз подряд.

Вторая ракетка мира Янник Синнер победил Лучано Дардери в четвертом круге Australian Open . Матч закончился со счетом 6:1, 6:3, 7:6(2).

Итальянец 14-й раз в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема» и девятый – подряд. Последний раз он выбыл раньше этой стадии на US Open -2023, уступив в четвертом круге Александру Звереву .

Кроме того, Синнер выиграл 19-й матч подряд на уровне тура и 18-й – на Australian Open.

Дальше он сыграет с победителем пары Бен Шелтон – Каспер Рууд .