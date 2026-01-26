Швентек 33-й раз повесила баранку на «Больших шлемах»

Швентек выиграла первый сет в матче с Инглис со счетом 6:0.

Вторая ракетка мира Ига Швентек играет с Мэддисон Инглис в 1/8 финала Australian Open.

В первом сете полька повесила 33-ю в карьере баранку на «Больших шлемах» и шестую – на Australian Open .

Последний раз Швентек выигрывала сет под ноль на «Шлеме» в финале «Уимблдона»-2025. Тогда она обыграла Аманду Анисимову – 6:0, 6:0.