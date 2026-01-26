Синнер сделал четыре эйса за гейм в матче с Дардери

Синнер выиграл гейм, сделав четыре эйса на Australian Open.

Вторая ракетка мира Янник Синнер играет с Лучано Дардери в четвертом круге Australian Open – 6:1, 6:3, 4:3.

Синнер выиграл восьмой гейм второго сета, сделав четыре эйса.

После второй подачи навылет Дардери в недоумении развел руками, после третьей рассмеялся, смотря на тренерский бокс, а после четвертой пнул мяч.