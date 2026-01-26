  • Спортс
  • Australian Open. Расписание 10-го дня. Соболенко сыграет в 03:30 мск на Арене Рода Лэйвера, Алькарас – последним запуском
Australian Open. Расписание 10-го дня. Соболенко сыграет в 03:30 мск на Арене Рода Лэйвера, Алькарас – последним запуском

Соболенко, Алькарас и Зверев сыграют в десятый день Australian Open.

Australian Open опубликовал расписание десятого игрового дня, 27 января.

На Арене Рода Лэйвера утренняя сессия стартует в 03:30 мск, вечерняя – в 11:00 мск.

Расписание такое:

Утро

Арина Соболенко (1) – Ива Йович (29);

Александр Зверев (3) – Лернер Тьен (25).

Вечер

Коко Гауфф (3) – Элина Свитолина (12);

Карлос Алькарас (1) – Алекс де Минаур (6).

В 03:00 на Арене Маргарет Корт в миксте Ирина Хромачева и Кристиан Харрисон встретятся с Тэйлор Таунсенд и Николой Мектичем.

Вторым запуском на Kia Arena Марат Сафин и Томми Хаас сыграют с Патриком Рафтером и Марком Филиппуссисом на турнире легенд.

Полное расписание здесь и здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
Хорошая сетка у Арины до самого финала.
Ответ Вероника_1116613485
Хорошая сетка у Арины до самого финала.
Гофф в полуфинале это хорошая?
Ответ Rygeek
Гофф в полуфинале это хорошая?
А кто там должен быть? Касаткина? В 1/2
В кои-то веки у женщин практически вся топ-8 вышла в четвертьфинал. Да, Йович и Свитолина не входят в восьмерку рейтинга, но по игре вполне ей соответствует. Тогда как Андреева и Паолини, при всем к ним уважении, по игре места в 1/4 не заслужили.
Любая из участниц может выиграть АО. Разве что Свитолина слабое звено. Интрига у женщин будет начиная с 1/4, в отличие от мужчин.
Жаль, матчи Соболенко против Йович и Тьена против Зверева так рано, интересно было бы посмотреть.
