Australian Open. Расписание 10-го дня. Соболенко сыграет в 03:30 мск на Арене Рода Лэйвера, Алькарас – последним запуском
Соболенко, Алькарас и Зверев сыграют в десятый день Australian Open.
Australian Open опубликовал расписание десятого игрового дня, 27 января.
На Арене Рода Лэйвера утренняя сессия стартует в 03:30 мск, вечерняя – в 11:00 мск.
Расписание такое:
Утро
● Арина Соболенко (1) – Ива Йович (29);
● Александр Зверев (3) – Лернер Тьен (25).
Вечер
● Коко Гауфф (3) – Элина Свитолина (12);
● Карлос Алькарас (1) – Алекс де Минаур (6).
В 03:00 на Арене Маргарет Корт в миксте Ирина Хромачева и Кристиан Харрисон встретятся с Тэйлор Таунсенд и Николой Мектичем.
Вторым запуском на Kia Arena Марат Сафин и Томми Хаас сыграют с Патриком Рафтером и Марком Филиппуссисом на турнире легенд.
Любая из участниц может выиграть АО. Разве что Свитолина слабое звено. Интрига у женщин будет начиная с 1/4, в отличие от мужчин.