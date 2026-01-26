Australian Open. Расписание 10-го дня. Соболенко сыграет в 03:30 мск на Арене Рода Лэйвера, Алькарас – последним запуском

Соболенко, Алькарас и Зверев сыграют в десятый день Australian Open.

Australian Open опубликовал расписание десятого игрового дня, 27 января.

На Арене Рода Лэйвера утренняя сессия стартует в 03:30 мск, вечерняя – в 11:00 мск.

Расписание такое:

Утро

● Арина Соболенко (1) – Ива Йович (29);

● Александр Зверев (3) – Лернер Тьен (25).

Вечер

● Коко Гауфф (3) – Элина Свитолина (12);

● Карлос Алькарас (1) – Алекс де Минаур (6).

В 03:00 на Арене Маргарет Корт в миксте Ирина Хромачева и Кристиан Харрисон встретятся с Тэйлор Таунсенд и Николой Мектичем.

Вторым запуском на Kia Arena Марат Сафин и Томми Хаас сыграют с Патриком Рафтером и Марком Филиппуссисом на турнире легенд.

Полное расписание здесь и здесь .