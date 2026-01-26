Киз о том, что не защитила титул на Australian Open: «Это не конец света»

Киз о поражении от Пегулы на AO: это не тот финал, которого я хотела.

Девятая ракетка мира Мэдисон Киз высказалась о поражении от Джессики Пегулы в четвертом круге Australian Open – 3:6, 4:6.

Американка не защитила титул на Australian Open – она потеряет 1760 очков и опустится минимум на 15-ю строчку рейтинга.

– Очевидно, это не тот финал, которого я хотела, но все равно очень собой горжусь. Возвращаться в статусе действующей чемпионки, справляться с дополнительным давлением – это сложно. Я действительно горжусь тем, как с этим справилась. Это просто один из тех дней, когда соперница меня переиграла, и я могу уйти с корта с высоко поднятой головой.

– Мы много говорили о твоем статусе действующей чемпионки. Теперь, когда все закончилось, ощущается ли поражение тяжелее или оно такое же, как любое другое?

– Честно говоря, проигрывать, оставаясь действующей чемпионкой, гораздо приятнее, потому что это значит, что ты уже выигрывала. Это не конец света. У меня впереди еще 11 месяцев сезона. Есть много поводов для гордости, и я продолжу работать над новыми элементами, постараюсь применить их уже на следующем турнире. Конечно, я расстроена, но сейчас стараюсь не зацикливаться на каждой победе или поражении, – сказала Киз на пресс-конференции.

Что за девчонка громит всех на Australian Open и сыграет с Соболенко? Главное об Иве Йович