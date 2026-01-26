Рыбакина впервые с 2023-го вышла в четвертьфинал Australian Open
Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой Australian Open-2026.
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла Элизу Мертенс в четвертом круге Australian Open – 6:1, 6:3.
Казахстанка седьмой раз вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема». Последний раз она играла на этой стадии «Шлема» на «Уимблдоне»-2024.
Также она второй раз в карьере и впервые с 2023-го сыграет в четвертьфинале Australian Open.
Дальше Рыбакина встретится с Игой Швентек или Мэддисон Инглис.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ленусик красавица, было бы хорошо затем еще и Шветека грохнуть
Позёвывая от скуки, дошла до четвертьфинала...
Лену с очередной победой! Удачи в следующих раундах!
Рыбакина очень стройная девушка, на фоне Соболенко так вообще хрупкая. При этом подает и лупит с обеих рук так, что может Арину перебить. Как у нее это получается?
Рыбакина очень стройная девушка, на фоне Соболенко так вообще хрупкая. При этом подает и лупит с обеих рук так, что может Арину перебить. Как у нее это получается?
Более резкие, хлесткие движения делает при подаче. Вуков и Ко поставили ей мужской вариант первой подачи. Высокий рост (184 см), гибкость суставов и трудолюбие Лены - основной секрет такой подачи.
Главные новости
Последние новости