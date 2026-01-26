Рыбакина впервые с 2023-го вышла в четвертьфинал Australian Open

Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой Australian Open-2026.

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла Элизу Мертенс в четвертом круге Australian Open – 6:1, 6:3.

Казахстанка седьмой раз вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема». Последний раз она играла на этой стадии «Шлема» на «Уимблдоне »-2024.

Также она второй раз в карьере и впервые с 2023-го сыграет в четвертьфинале Australian Open .

Дальше Рыбакина встретится с Игой Швентек или Мэддисон Инглис .