Музетти перед матчем с Джоковичем в 1/4 Australian Open: «Сегодня он не играл, поэтому точно не устал»

Музетти перед игрой с Джоковичем: готов бороться с ним на пределе возможностей.

Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его команда на Australian Open . Во время турнира тренер и физиотерапевт были вынуждены уехать домой по личным причинам.

«Сейчас в Италии раннее утро. Нелегко просыпаться каждый день. Нам немного не повезло за пределами корта – по личным причинам им пришлось вернуться домой. Но они все равно здесь, в моем сердце.

Мне тяжело об этом говорить. Когда реальная жизнь стучится в дверь, это всегда неожиданно. В такие моменты начинаешь лучше понимать жизнь. Чувствую себя более зрелым на корте и играю лучше, в том числе ради них. Я хочу продолжать. Впереди меня ждет серьезный вызов, и я чувствую, что готов».

Также Музетти высказался об игре с Новаком Джоковичем в четвертьфинале Australian Open. Итальянец уступает в личке – 1:9.

«Мы много раз играли с Новаком, и каждый матч – это урок. Для меня честь выходить на корт против него. Каждый матч дает опыт, который помогает бороться за победу в следующий раз.

Мне удалось победить лишь однажды, тогда были другие условия и другие соперники. Я знаю, что сегодня он не играл, поэтому точно не устал. Надеюсь, что энергия и ритм сегодняшнего матча принесут удачу в следующем. Я готов бороться с ним на пределе возможностей», – сказал Музетти в интервью на корте.

