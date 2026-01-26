Анисимова о шумных болельщиках в матче с Ван Синьюй: «Представляла, что они болеют за меня»

Анисимова о шумных фанатах в матче с Ван Синьюй: не считаю это неуважением.

Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова высказалась о поведении болельщиков в матче четвертого круга Australian Open против Ван Синьюй – 7:6(4), 6:4.

«Да, сегодня было много болельщиков из Китая. Честно, это сделало атмосферу просто замечательной. Я вообще не считаю это неуважением. Они просто были очень громкими, и из-за этого энергия на корте была невероятной.

Я просто представляла, что они болеют за меня. Было здорово. Я правда очень благодарна всем, кто остался на трибунах и выдержал эту жару», – сказала Анисимова в интервью на корте.

