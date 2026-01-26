Музетти впервые вышел в четвертьфинал Australian Open и сыграет с Джоковичем
Музетти вышел в 1/4 финала Australian Open-2026.
Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл Тэйлора Фрица в четвертом круге Australian Open. Матч закончился со счетом 6:2, 7:5, 6:4.
Итальянец четвертый раз вышел в 1/4 финала турнира «Большого шлема» и первый – на Australian Open.
Кроме того, он одержал 15-ю победу над игроком топ-10. Теперь его статистика против первой десятки – 15:34. При этом на турнирах «Большого шлема» победа над Фрицем стала для него всего второй в матчах в топ-10.
За выход в полуфинал Музетти сыграет с Новаком Джоковичем, которому уступает в личке со счетом 1:9.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Или ему надо ещё немного постареть 😄