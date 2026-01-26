Анисимова впервые вышла в четвертьфинал Australian Open
Аманда Анисимова стала четвертьфиналисткой Australian Open.
Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова обыграла Ван Синьюй в четвертом круге Australian Open – 7:6(4), 6:4.
После трех поражений в 1/8 в Мельбурне американка впервые вышла в четвертьфинал.
В целом это будет ее пятый четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». В прошлом году на «Уимблдоне» и US Open она дошла до финала.
За место в 1/2 Australian Open Анисимова поборется с Джессикой Пегулой.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
с пегулой хорошая битва будет
Аманда идёт за титулом , не иначе 🫡🎖️
Мисс Бюст
Как будто рановато им встречаться….1/4 всего лишь.
