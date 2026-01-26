Анисимова впервые вышла в четвертьфинал Australian Open

Аманда Анисимова стала четвертьфиналисткой Australian Open.

Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова обыграла Ван Синьюй в четвертом круге Australian Open – 7:6(4), 6:4.

После трех поражений в 1/8 в Мельбурне американка впервые вышла в четвертьфинал.

В целом это будет ее пятый четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». В прошлом году на «Уимблдоне » и US Open она дошла до финала.

За место в 1/2 Australian Open Анисимова поборется с Джессикой Пегулой .