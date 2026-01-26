18

Ива Йович: «Не так много женщин в туре делают столько, сколько делаю я»

Йович о матче с Соболенко: я способна победить.

18-летняя Ива Йович поделилась состоянием перед дебютом в четвертьфинале «Большого шлема» – на Australian Open она сыграет с Ариной Соболенко

По словам Йович, она не чувствует давления из-за важности момента. 

«Я часто представляла этот момент. И я знаю, как много я работаю. Не так много женщин в туре делают столько, сколько делаю я. И я знаю, что в итоге это принесет результат.

Конечно, с Соболенко будет тяжело. Она не просто так занимает свое положение, и она очень вдохновляет меня и многих других молодых теннисисток. Но я знаю, в каком состоянии моя игра, и считаю, что способна победить», – сказала американка в интервью Eurosport.

Что за девчонка громит всех на Australian Open и сыграет с Соболенко? Главное об Иве Йович

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoИва Йович
logoAustralian Open
logoWTA
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какая скромная 😂 ну Арина вынесет такую
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Какая скромная 😂 ну Арина вынесет такую
ну-ну. американка хорошо играет на турнире, с чего бы её сабаленка вынесла? уверен что будет равный матч и как минимум сет йович откусит, а то и матч в целом.
Ответ Демьян=)
ну-ну. американка хорошо играет на турнире, с чего бы её сабаленка вынесла? уверен что будет равный матч и как минимум сет йович откусит, а то и матч в целом.
Она сербка, какая американка?
В начале карьеры так и надо, на первой строчке уже наоборот: "Это серьезный соперник, матч будет не простым"
О, ещё одна Радукану: Я, я, и ещё раз я!
Норм она так обесценила коллег по туру))
Борщит девочка
Ответ Anya Belova
Норм она так обесценила коллег по туру)) Борщит девочка
Так она же американка. С соответствующей фарм-поддержкой. Незапрещенной. Поэтому не особо удивлюсь, если Ариша споткнется в этот раз о молодую.
Дерзкая. Давно таких не было
Ответ afry
Дерзкая. Давно таких не было
Путинцева "ха-ха, я для вас какая-та шутка"?
Она, кстати, уже удостоилась персонального хвалебного материала на спортсе :
вчера, 18:15 Что за девчонка громит всех на Australian Open и сыграет с Соболенко? Главное об Иве Йович..
До нее были
20 января, 20:20 🤯 Наряд Осаки взрывает мозг: вуаль, брюки, зонтик, шляпка с бабочкой
21 января, 07:50 Ментальные трюки Мирры Андреевой: от вымышленных имен до розового блокнота
21 января, 20:23 «Отлично, Юля!». Сможет ли Юлия Путинцева вернуться на топ-уровень?
22 января, 09:40 Наш прорыв на Australian Open – Оксана Селехметьева. Что о ней нужно знать?
22 января, 19:40 Невероятная Никола (Бартункова). Как прошёл второй круг и что будет в третьем раунде на женском Australian Open
... и все вылетели....
Если о вас спортс пишет комплиментарно, за вашу турнирную судьбу становится тревожно....
Никто не тренируется, она одна это делает. Правильно я поняла?:))))
Выйдет играть с соболем, но окажется, что это был песец)
Трэш-ток почти) давит на Соболя. Она еще не плакала на корте ?
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Australian Open. Финал. Соболенко сыграет с Рыбакиной в 11:30 по мск
вчера, 17:08
Джокович после пятисетовика с Синнером: «Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему»
вчера, 20:15
Зверев, Музетти, Де Минаур и Шелтон сыграют на пятисотнике в Акапулько
вчера, 19:52
Чесноков о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Надо снять шляпу перед Новаком»
вчера, 19:12
Меньшик не поможет сборной Чехии в квалификации Кубка Дэвиса против Швеции
вчера, 18:45
Клуж-Напока (WTA). Захарова начнет матчем с Плишковой, Потапова – с Бронцетти, Кырстя сыграет с Рахимовой
вчера, 18:12
Синнер проиграл все 8 матчей длиннее 4 часов
вчера, 17:53
Муратоглу о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Новак в очередной раз доказал, почему он величайший»
вчера, 17:31
Кафельников о победе Джоковича над Синнером: «Честь и хвала Новаку! Он молодец»
вчера, 17:03
Дель Потро о том, что предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open: «Я кое-что знал 😂💙»
вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео