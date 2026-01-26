Ива Йович: «Не так много женщин в туре делают столько, сколько делаю я»
Йович о матче с Соболенко: я способна победить.
18-летняя Ива Йович поделилась состоянием перед дебютом в четвертьфинале «Большого шлема» – на Australian Open она сыграет с Ариной Соболенко.
По словам Йович, она не чувствует давления из-за важности момента.
«Я часто представляла этот момент. И я знаю, как много я работаю. Не так много женщин в туре делают столько, сколько делаю я. И я знаю, что в итоге это принесет результат.
Конечно, с Соболенко будет тяжело. Она не просто так занимает свое положение, и она очень вдохновляет меня и многих других молодых теннисисток. Но я знаю, в каком состоянии моя игра, и считаю, что способна победить», – сказала американка в интервью Eurosport.
Что за девчонка громит всех на Australian Open и сыграет с Соболенко? Главное об Иве Йович
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Борщит девочка
вчера, 18:15 Что за девчонка громит всех на Australian Open и сыграет с Соболенко? Главное об Иве Йович..
До нее были
20 января, 20:20 🤯 Наряд Осаки взрывает мозг: вуаль, брюки, зонтик, шляпка с бабочкой
21 января, 07:50 Ментальные трюки Мирры Андреевой: от вымышленных имен до розового блокнота
21 января, 20:23 «Отлично, Юля!». Сможет ли Юлия Путинцева вернуться на топ-уровень?
22 января, 09:40 Наш прорыв на Australian Open – Оксана Селехметьева. Что о ней нужно знать?
22 января, 19:40 Невероятная Никола (Бартункова). Как прошёл второй круг и что будет в третьем раунде на женском Australian Open
... и все вылетели....
Если о вас спортс пишет комплиментарно, за вашу турнирную судьбу становится тревожно....