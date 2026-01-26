Ива Йович: «Не так много женщин в туре делают столько, сколько делаю я»

Йович о матче с Соболенко: я способна победить.

18-летняя Ива Йович поделилась состоянием перед дебютом в четвертьфинале «Большого шлема» – на Australian Open она сыграет с Ариной Соболенко .

По словам Йович, она не чувствует давления из-за важности момента.

«Я часто представляла этот момент. И я знаю, как много я работаю. Не так много женщин в туре делают столько, сколько делаю я. И я знаю, что в итоге это принесет результат.

Конечно, с Соболенко будет тяжело. Она не просто так занимает свое положение, и она очень вдохновляет меня и многих других молодых теннисисток. Но я знаю, в каком состоянии моя игра, и считаю, что способна победить», – сказала американка в интервью Eurosport.

