Зверев о Тьене: «О других игроках его возраста говорят намного больше, чем о нем, хотя результаты показывает именно он»

Зверев о Тьене: о его ровесниках много говорят, но результаты показывает он.

Александр Зверев прокомментировал предстоящий матч против Лернера Тьена в четвертьфинале Australian Open .

«Я не ожидал, что он так легко обыграет Медведева . Проанализирую этот матч, потому что я очень уважаю Лернера. Он очень молодой, у него огромный потенциал. О других игроках его возраста говорят намного больше, чем о нем, хотя результаты показывает именно он», – сказал Зверев на пресс-конференции.

В личных встречах у Зверева и Тьена счет 1:1.