Зверев о Тьене: «О других игроках его возраста говорят намного больше, чем о нем, хотя результаты показывает именно он»
Зверев о Тьене: о его ровесниках много говорят, но результаты показывает он.
Александр Зверев прокомментировал предстоящий матч против Лернера Тьена в четвертьфинале Australian Open.
«Я не ожидал, что он так легко обыграет Медведева. Проанализирую этот матч, потому что я очень уважаю Лернера. Он очень молодой, у него огромный потенциал. О других игроках его возраста говорят намного больше, чем о нем, хотя результаты показывает именно он», – сказал Зверев на пресс-конференции.
В личных встречах у Зверева и Тьена счет 1:1.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Намек Саши понятен и респект, что сказал такое на публику. Фонсека так распиарен, потому что он сынок миллионеров. А на деле выйдет так, что Тиен скоро будет в топ-10, а поломанный Фонсека будет где-нибудь в районе Марожана в рейтинге.
Намек Саши понятен и респект, что сказал такое на публику. Фонсека так распиарен, потому что он сынок миллионеров. А на деле выйдет так, что Тиен скоро будет в топ-10, а поломанный Фонсека будет где-нибудь в районе Марожана в рейтинге.
Фонсека ещё и с пузом приехал на АО
Фонсека ещё и с пузом приехал на АО
Это особенно забавно смотрелось на фоне похудевшего 40-летнего Стэна) Стэн уже давно всем все доказал, но даже в 40 лет нашел силы и мотивацию похудеть. А Фонсека с детства привык есть от пуза, зачем стараться, если батя и так бабки даст)
Тьен только под конец года смог турнир выиграть, при этом у Фонсеки их уже два, включая пятисотник. Меньшик выиграл Мастерс. Остальных всерьез пока не воспринимают.
О ком например
О ком например
О Фонсеке, например 🙂
О ком например
о фонсеке говорят раз в 1000 больше чем о нем. когда призмич выходит в основные сетки АТР, то о нем тоже очень очень много слов. даже про ивана иванова, когда он появляется где нибудь говорят очень много
Главные новости
Последние новости