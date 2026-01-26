Свитолина о матче с Гауфф: «Важно быть готовой к экстремальной жаре. Мы будем играть не только друг против друга, но и против погоды»
Свитолина о матче с Гауфф: важно быть готовой к экстремальной жаре.
Элина Свитолина прокомментировала предстоящий четвертьфинал Australian Open против Коко Гауфф.
«Нужно обсудить план с тренером. У нас с Гауфф были сложные матчи. По-моему, последние два дошли до третьего сета. Пару лет назад мы играли финал в Окленде. Играли на US Open. (Гауфф выиграла оба матча в трех сетах – Спортс’‘).
Мы хорошо знакомы с игрой друг друга. Для меня будет важно отработать некоторые вещи и поговорить с тренером.
Еще важно быть готовой к экстремальной жаре. Мы будем играть не только друг против друга, но и против погоды», – сказала Свитолина на пресс-конференции.
Во вторник температура в Мельбурне должна подняться выше 40 градусов.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
43 градуса это просто дико. позавчера, когда было даже меньше 40 болбоям уже было больно касаться корта. что будет здесь даже сложно представить..
