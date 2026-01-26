Свитолина о матче с Гауфф: «Важно быть готовой к экстремальной жаре. Мы будем играть не только друг против друга, но и против погоды»

  • Спортс
2

Свитолина о матче с Гауфф: важно быть готовой к экстремальной жаре.

Элина Свитолина прокомментировала предстоящий четвертьфинал Australian Open против Коко Гауфф

«Нужно обсудить план с тренером. У нас с Гауфф были сложные матчи. По-моему, последние два дошли до третьего сета. Пару лет назад мы играли финал в Окленде. Играли на US Open. (Гауфф выиграла оба матча в трех сетах – Спортс’‘). 

Мы хорошо знакомы с игрой друг друга. Для меня будет важно отработать некоторые вещи и поговорить с тренером. 

Еще важно быть готовой к экстремальной жаре. Мы будем играть не только друг против друга, но и против погоды», – сказала Свитолина на пресс-конференции. 

Во вторник температура в Мельбурне должна подняться выше 40 градусов.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
43 градуса это просто дико. позавчера, когда было даже меньше 40 болбоям уже было больно касаться корта. что будет здесь даже сложно представить..
Комментарий удален модератором
Ответ Alex Fox
Комментарий удален модератором
У тебя дома видимо тоже не работает, если ты гадишь на спортсе в комментах?
