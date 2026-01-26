Свитолина о матче с Гауфф: «Важно быть готовой к экстремальной жаре. Мы будем играть не только друг против друга, но и против погоды»

Свитолина о матче с Гауфф: важно быть готовой к экстремальной жаре.

Элина Свитолина прокомментировала предстоящий четвертьфинал Australian Open против Коко Гауфф .

«Нужно обсудить план с тренером. У нас с Гауфф были сложные матчи. По-моему, последние два дошли до третьего сета. Пару лет назад мы играли финал в Окленде. Играли на US Open . (Гауфф выиграла оба матча в трех сетах – Спортс’‘).

Мы хорошо знакомы с игрой друг друга. Для меня будет важно отработать некоторые вещи и поговорить с тренером.

Еще важно быть готовой к экстремальной жаре. Мы будем играть не только друг против друга, но и против погоды», – сказала Свитолина на пресс-конференции.

Во вторник температура в Мельбурне должна подняться выше 40 градусов.