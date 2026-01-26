41-летняя Звонарева вышла в 1/4 финала Australian Open в паре
Вера Звонарева в 41 год вышла в четвертьфинал Australian Open.
Вера Звонарева и Ена Шибахара вышла в четвертьфинал Australian Open в паре. Они обыграли шестых сеяных Эрин Рутлифф и Эйшу Мухаммед со счетом 5:7, 6:3, 6:1.
Для Звонаревой это будет 12-й четвертьфинал парных «Больших шлемов».
Звонаревой 41 год. В декабре она провела первый турнир за 1,5 года, на котором вышла в финал в обоих разрядах.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Смотрел матч! Болел за Веру!! Умнички!!
Вера всегда нравилась,ждём в финале
Анна Данилина за Казахстан же выступает.
Ей бы с Анной Данилиной в пару "на подольше" встать! Глядишь и к Олимпийскому золоту смогут дойти))
Ей бы с Анной Данилиной в пару "на подольше" встать! Глядишь и к Олимпийскому золоту смогут дойти))
Это вы Звонарёву в Казахстан отправляете?))
Это вы Звонарёву в Казахстан отправляете?))
Или Данилину в Россию возвращаю)
Браво, Вера! Легенда!
