Ана Иванович: мамам тоже нужно время для себя.

Ана Иванович показала, как отдыхает. «Тихое воскресенье. Мамам тоже нужно время для себя», – написала Иванович. У Иванович трое детей с Бастианом Швайнштайгером. В прошлом году экс-первая ракетка подала на развод и запросила алименты .