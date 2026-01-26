Руне под видео с тренировки: «13 недель с разрыва ахилла и операции, восстановление идет очень хорошо»

Хольгер Руне показал тренировку спустя 13 недель после разрыва ахилла.

Хольгер Руне показал, как тренируется на корте.

Датчанин порвал ахилл 18 октября по ходу матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме.

«13 недель с разрыва ахилла и операции, восстановление идет очень хорошо. Кажется, упорная работа постепенно вознаграждается 🦾», – написал Руне.