Пегула выбила действующую чемпионку Киз и впервые с 2023-го вышла в 1/4 финала Australian Open

Джессика Пегула вышла в 1/4 финала Australian Open.

Шестая ракетка мира Джессика Пегула обыграла действующую чемпионку Australian Open Мэдисон Киз в четвертом круге – 6:3, 6:4.

Пегула четвертый раз победила соперницу из топ-10 на турнире «Большого шлема» и девятый раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема». На Australian Open она сделала это впервые с 2023-го.

Дальше Пегула сыграет с Амандой Анисимовой или Ван Синьюй .