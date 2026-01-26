Пегула выбила действующую чемпионку Киз и впервые с 2023-го вышла в 1/4 финала Australian Open
Джессика Пегула вышла в 1/4 финала Australian Open.
Шестая ракетка мира Джессика Пегула обыграла действующую чемпионку Australian Open Мэдисон Киз в четвертом круге – 6:3, 6:4.
Пегула четвертый раз победила соперницу из топ-10 на турнире «Большого шлема» и девятый раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема». На Australian Open она сделала это впервые с 2023-го.
Дальше Пегула сыграет с Амандой Анисимовой или Ван Синьюй.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Мэдисон неслабо так просядет в рейтинге. Интересно кто их этих двоих уже достиг своего предзакатного пика.)
