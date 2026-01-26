Australian Open. Синнер, Джокович, Музетти, Шелтон прошли в 1/4 финала
На Australian Open прошли заключительные матчи четвертого круга мужской сетки.
Янник Синнер обыграл Лучано Дардери в четвертом круге Australian Open.
Десятикратный чемпион Новак Джокович прошел в четвертьфинал на отказе Якуба Меньшика.
Сетка турнира здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
