Australian Open. Синнер, Джокович, Музетти, Шелтон прошли в 1/4 финала

На Australian Open прошли заключительные матчи четвертого круга мужской сетки.

Янник Синнер обыграл Лучано Дардери в четвертом круге Australian Open.

Десятикратный чемпион Новак Джокович прошел в четвертьфинал на отказе Якуба Меньшика.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

18 января – 1 февраля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Дико осознавать, что Музетти-Фриц - это матч нынешнего и недавнего игроков топ-5. Посредственностей, у которых личка с 35-40-летним Джоковичем 1-9 и 0-11 соответственно. По сути у серба walkover не только в 4 круге, но и в четвертьфинале.
Дико осознавать, что Музетти-Фриц - это матч нынешнего и недавнего игроков топ-5. Посредственностей, у которых личка с 35-40-летним Джоковичем 1-9 и 0-11 соответственно. По сути у серба walkover не только в 4 круге, но и в четвертьфинале.
Можно уже говорить 1-10
Дико осознавать, что Музетти-Фриц - это матч нынешнего и недавнего игроков топ-5. Посредственностей, у которых личка с 35-40-летним Джоковичем 1-9 и 0-11 соответственно. По сути у серба walkover не только в 4 круге, но и в четвертьфинале.
У Джоковича главная личка 31-29=)))
бгг.
#Идемо #Жо*очес
ультимативное предложение - отмечаем каждый гейм Дардери стопкой
есть вероятность, что к концу матча захмелеют только самые неопытные
ультимативное предложение - отмечаем каждый гейм Дардери стопкой есть вероятность, что к концу матча захмелеют только самые неопытные
Я не согласен. Предлагаю стопкой отмечать каждый гейм Синнера))
Я не согласен. Предлагаю стопкой отмечать каждый гейм Синнера))
предложение отличное
но сегодня не суббота:(
Алькарас украл у Ноле подачу,
Синнер украл у Ноле стату на таях.
Музетти молодец, выиграл у сильного соперника.....
Музетти молодец, выиграл у сильного соперника.....
🤣
Оно и к лучшему. На Бена хоть поинтереснее будет смотреть против Янчика.
А то Синнер - Рууд было бы совсем уныло
Оно и к лучшему. На Бена хоть поинтереснее будет смотреть против Янчика. А то Синнер - Рууд было бы совсем уныло
что там интересного? 0-3 улетит в который раз
он уже 2 года не может взять даже сет
что там интересного? 0-3 улетит в который раз он уже 2 года не может взять даже сет
Да понятно что улетит, но у него хотя бы драйв эмоциональный есть
даешь 5 сетов
С учетом того, как Рудик играл на этом АО, сегодня он просто провалил игру (1 сет как отдельная история). Беня очевидно растет, взрослеет, но пока не кажется, что он способен оказать какое-то серьезное сопротивление Яннику.
Зря проснулся,предвкушая хороший матч
Должна была позвонить Маша, а позвонил Бен.
Должна была позвонить Маша, а позвонил Бен.
Ахаха хорошая )
Теперь Музетти в 1/4 сыграет с Джоковичем. Надеюсь, что у Ноле хватит физики, чтобы его пройти и играть в полуфинале АО.
