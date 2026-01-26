54

Australian Open. Швентек, Рыбакина, Анисимова, Пегула вышли в 1/4 финала

В Мельбурне прошел четвертый круг женский сетки Australian Open.

Ига Швентек победила Мэддисон Инглис в четвертом круге Australian Open.

Действующая чемпионка Мэдисон Киз проиграла Джессике Пегуле.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

18 января – 1 февраля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Лена Рыбакина прекрасна: и как теннисистка, и как женщина
Рыбакину с Победой! Умничка!
Лена Алга!
Рыбакина неужели вернулась на прежний топ-уровень? Скажу так, по такой игре - это минимум финал
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Рыбакина неужели вернулась на прежний топ-уровень? Скажу так, по такой игре - это минимум финал
Как будто бы после того, как все улеглось с Вуковым, она снова стала топом)
Хищная Рыба идёт за скальпом Иглы Швентек 🦈
Вера Звонарева и Ена Шибахара вышли в 1/4 в паре) Молодцы. Вера приехала еще за одним парным шлемом?
Причем классно сыграли)
Инглисс фортануло пару сотен тясяч баксов на халяву достались
Рыбку с уверенной победой в двух сетах и выходом в 1/4 финала АО ! Молодчина !
Что за чудо в соперницах у Швентек? Как она попала на эту стадию?
Аманду с трудовой победой в непростом матче и выходом в 1/4 финала АО.
Королева Эйсов на корте!
