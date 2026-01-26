Australian Open. Швентек, Рыбакина, Анисимова, Пегула вышли в 1/4 финала
В Мельбурне прошел четвертый круг женский сетки Australian Open.
Ига Швентек победила Мэддисон Инглис в четвертом круге Australian Open.
Действующая чемпионка Мэдисон Киз проиграла Джессике Пегуле.
Сетка турнира здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Лена Алга!
Причем классно сыграли)