Бублик впервые вышел во вторую неделю Australian Open

Десятая ракетка мира Александр Бублик обыграл Томаса Мартина Этчеверри в третьем круге Australian Open – 7:6(4), 7:6(5), 6:4.

Казахстанец выиграл седьмой матч подряд и впервые вышел в 1/8 финала Australian Open. Теперь он добирался до этой стадии на всех турнирах «Большого шлема».

Три года подряд, с 2023-го по 2025-й, он проигрывал на старте австралийского «Шлема».

За выход в четвертьфинал Бублик поборется с Алексом де Минауром .