Бублик впервые вышел во вторую неделю Australian Open
Десятая ракетка мира Александр Бублик обыграл Томаса Мартина Этчеверри в третьем круге Australian Open – 7:6(4), 7:6(5), 6:4.
Казахстанец выиграл седьмой матч подряд и впервые вышел в 1/8 финала Australian Open. Теперь он добирался до этой стадии на всех турнирах «Большого шлема».
Три года подряд, с 2023-го по 2025-й, он проигрывал на старте австралийского «Шлема».
За выход в четвертьфинал Бублик поборется с Алексом де Минауром.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
