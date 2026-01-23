Мирра Андреева третий год подряд вышла во вторую неделю Australian Open

Мирра Андреева обыграла Елену Габриэлу Рузе в третьем круге Australian Open – 6:3, 6:4.

18-летняя россиянка седьмой раз вышла во вторую неделю «Большого шлема».

Для Андреевой это третье выступление в Мельбурне и третий подряд выход в 1/8 финала. Дальше этой стадии она никогда не проходила.

Андреева – вторая теннисистка после Винус Уильямс , дошедшая до четвертого круга на первых трех Australian Open в карьере.

Дальше россиянка поборется с Элиной Свитолиной . В этом сезоне у нее девять побед в десяти матчах, а у украинки – восемь побед в восьми матчах.