Мирра Андреева третий год подряд вышла во вторую неделю Australian Open
Мирра Андреева обыграла Елену Габриэлу Рузе в третьем круге Australian Open – 6:3, 6:4.
18-летняя россиянка седьмой раз вышла во вторую неделю «Большого шлема».
Для Андреевой это третье выступление в Мельбурне и третий подряд выход в 1/8 финала. Дальше этой стадии она никогда не проходила.
Андреева – вторая теннисистка после Винус Уильямс, дошедшая до четвертого круга на первых трех Australian Open в карьере.
Дальше россиянка поборется с Элиной Свитолиной. В этом сезоне у нее девять побед в десяти матчах, а у украинки – восемь побед в восьми матчах.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
