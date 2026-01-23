Де Минаур о подготовке свадьбы с Болтер: «Салфетки, цветы, декор – не моя стихия. Оставлю это Кэти»

Де Минаур о подготовке к свадьбе: я уже участвовал в принятии некоторых решений.

Шестая ракетка мира Алекс де Минаур рассказал о подготовке к свадьбе. В конце 2024 года австралиец сделал предложение Кэти Болтер .

– Мы все знаем, как сильно ты хочешь больших побед, но в этом году ты уже оформил одну. Ты и твоя невеста женитесь в этом году. Поздравляем тебя и Кэти. Насколько активно ты собираешься участвовать в подготовке свадьбы или оставишь это Кэти?

– Джим [Курье ], ты во мне сомневаешься?

– Я определенно сомневаюсь.

– Ну, отношения – это же 50 на 50, правильно?

– Ты еще не был женат, поэтому не знаешь. Ты вот-вот станешь 49-процентным акционером очень хорошей компании.

– Если честно, из-за того, что мы оба теннисисты и у нас плотный график, стараемся делать как можно больше вместе. Я уже участвовал в принятии некоторых решений. Но когда дело дойдет до деталей вроде салфеток, цветов и декора – это не моя стихия, тут я оставлю все Кэти, – сказал Де Минаур в интервью на корте.

Также австралиец после победы над Фрэнсисом Тиафу в третьем раунде Australian Open (6:3, 6:4, 7:5) написал на камере «Кэти».

Рублев «##### уважал» и вылетел, Путинцева заткнула фанов. Пятница на Australian Open