Бублик в первом сете матча с Этчеверри: «Он в жизни, #####, никого не обыгрывал – вы че, #########, что ли?»

Александр Бублик высказался об уровне игры Этчеверри на Australian Open.

Десятая ракетка мира Александр Бублик играет с Томасом Мартином Этчеверри в третьем круге Australian Open.

В первой партии при счете 5:5 казахстанец не принял вторую подачу соперника и обратился к тренерскому боксу: «Ну как, #####, он так играет плоско? Он, #####, в жизни, #####, никого не обыгрывал – вы че, ######### [с ума сошли], что ли?»

В итоге Бублик взял первый сет – 7:6(4).