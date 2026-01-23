Зверев седьмой раз подряд обыграл Норри
Александр Зверев прошел во вторую неделю Australian Open-2026.
№3 в мире Александр Зверев победил Кэмерона Норри в третьем круге Australian Open – 7:5, 4:6, 6:3, 6:1
Немец седьмой раз подряд обыграл Норри. Теперь их счет в личке – 7:0.
Кроме того, он 23-й раз в карьере вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема».
В следующем раунде финалист Australian Open-2025 встретится с Франсиско Серундоло, которому уступает в личке – 2:3.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
