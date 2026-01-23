Зверев седьмой раз подряд обыграл Норри

Александр Зверев прошел во вторую неделю Australian Open-2026.

№3 в мире Александр Зверев победил Кэмерона Норри в третьем круге Australian Open – 7:5, 4:6, 6:3, 6:1

Немец седьмой раз подряд обыграл Норри. Теперь их счет в личке – 7:0.

Кроме того, он 23-й раз в карьере вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема».

В следующем раунде финалист Australian Open-2025 встретится с Франсиско Серундоло , которому уступает в личке – 2:3.