Де Минаур пятый год подряд вышел в 1/8 Australian Open

Де Минаур вышел во вторую неделю Australian Open-2026.

Шестая ракетка мира Алекс де Минаур обыграл Фрэнсиса Тиафу в третьем раунде Australian Open . Матч закончился со счетом 6:3, 6:4, 7:5.

Австралиец 14-й раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» и пятый раз подряд – на Australian Open. В 1/8 финала его статистика – 6:7.

Дальше Де Минаур поборется с победителем матча Александр Бублик – Томас Мартин Этчеверри .

