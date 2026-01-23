Де Минаур пятый год подряд вышел в 1/8 Australian Open
Де Минаур вышел во вторую неделю Australian Open-2026.
Шестая ракетка мира Алекс де Минаур обыграл Фрэнсиса Тиафу в третьем раунде Australian Open. Матч закончился со счетом 6:3, 6:4, 7:5.
Австралиец 14-й раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» и пятый раз подряд – на Australian Open. В 1/8 финала его статистика – 6:7.
Дальше Де Минаур поборется с победителем матча Александр Бублик – Томас Мартин Этчеверри.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
