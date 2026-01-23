Соболенко о том, что Джокович, Вавринка и Чилич вышли в 3-й круг Australian Open: «Кажется, в спорте больше нет ограничений из-за возраста»

Арина Соболенко: возможно, вы еще увидите меня на корте в роли бабушки.

Первая ракетка мира Арина Соболенко отреагировала на то, что 38-летний Новак Джокович , 37-летний Марин Чилич и 40-летний Стэн Вавринка вышли в третий круг Australian Open .

«Эти ребята – легенды, особенно Новак. Он прогрессировал на протяжении всей карьеры. Думаю, все зависит от физической подготовки, менталитета и подхода к теннису. Он очень здоров, в отличной форме и сосредоточен, показывает потрясающий теннис в таком возрасте.

Мне кажется, в спорте больше нет ограничений из-за возраста. Все зависит от того, как ты подходишь к делу и есть ли у тебя умная команда рядом. Поэтому карьера может продолжаться столько, сколько ты захочешь».

Также Соболенко ответила на вопрос, сможет ли выступать в 37-40 лет.

«Пока не знаю. Ничего нельзя сказать наверняка. В идеале я бы хотела завести детей к 32 годам.

Я люблю сложные вызовы. Даже после рождения детей хотела бы вернуться и проверить, сохранила ли форму – просто чтобы бросить себе вызов. Возможно, вы еще увидите меня на корте в роли бабушки, которая соревнуется с молодыми девушками (смеется). Надеюсь, я все еще буду их мотивировать. Давайте поговорим об этом лет через десять – до этого еще очень далеко», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Как же я обожаю Стэна Вавринку – самого эстетичного теннисиста мира