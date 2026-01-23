Карлос Алькарас: «Теперь мой брат будет играть более значимую роль в команде»

Алькарас о брате: теперь он будет играть более значимую роль.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, что его брат Альваро получит более заметную роль в команде после смены тренера. Ранее об этом сообщало издание Marca.

В декабре 2025-го испанец объявил о прекращении сотрудничества с Хуаном Карлосом Ферреро , с которым работал с 2018 года.

«Это очень важный человек в моей личной и профессиональной жизни. Он привносит много вещей, которые помогают лучше выступать на турнирах. Теперь он будет играть более значимую роль вместе с Саму [Лопесом].

Он знает, как мы работаем и как устроен тур, отлично разбирается в теннисе. Иногда у него есть мнение и собственный взгляд на вещи, которые очень помогают и мне, и Саму. Я рад видеть его в боксе еще более вовлеченным – он дает мне очень многое», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

