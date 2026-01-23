Шнайдер не вышла во вторую неделю «Шлема» пятый раз подряд

Шнайдер проиграла Свитолиной в третьем круге Australian Open.

22-я ракетка мира Диана Шнайдер проиграла Элине Свитолиной в третьем круге Australian Open – 6:7(4), 3:6.

Россиянка не смогла выйти во вторую неделю «Шлема» пятый раз подряд. Последний раз она играла в 1/8 финала на US Open-2024.

Украинка, в свою очередь, шестой раз вышла в четвертый круг Australian Open. В этом году ее статистика – 8:0.

Дальше она встретится с Миррой Андреевой или Еленой Габриэлой Рузе.