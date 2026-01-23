Серундоло третий раз подряд обыграл Рублева и впервые вышел в 1/8 финала Australian Open

Андрей Рублев вылетел в третьем круге Australian Open.

15-я ракетка мира Андрей Рублев уступил Франсиско Серундоло в третьем круге Australian Open – 3:6, 6:7(4), 3:6.

Россиянин третий раз подряд проиграл Серундоло. Теперь он уступает в личке со счетом 1:4.

Аргентинец, в свою очередь, впервые вышел во вторую неделю Australian Open. Последний раз он играл в 1/8 финала «Шлема» на «Ролан Гаррос»-2024, где уступил Новаку Джоковичу.

Дальше Серундоло поборется с Александром Зверевым или Кэмероном Норри .