Алькарас после того, как ему показали проигранный Саккари розыгрыш на 1 Point Slam: «Вот дерьмо»
Алькарас прокомментировал розыгрыш, проигранный Саккари на 1 Point Slam.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас отреагировал на проигранный Марии Саккари розыгрыш на 1 Point Slam.
– Насколько было весело проиграть игроку WTA Саккари на 1 Point Slam? Как это было?
В этот момент на арене начали показывать запись розыгрыша.
– Вот дерьмо.
– Помнишь этот момент?
– Конечно, помню. Но это был отличный розыгрыш. Долго длился, я не ожидал, что он будет таким длинным. Это невероятно, – сказал Алькарас в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
