  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Жена Джоковича о поведении Осаки в матче с Кырстей: «Меня удивляет, что судья и Наоми сочли это приемлемым»
22

Жена Джоковича о поведении Осаки в матче с Кырстей: «Меня удивляет, что судья и Наоми сочли это приемлемым»

Жена Джоковича высказалась о поведении Осаки в матче с Кырстей.

Жена Новака Джоковича Елена высказалась об инциденте в матче Наоми Осаки и Сораны Кырсти во втором круге Australian Open – 6:3, 4:6, 6:2.

Вчера румынка была недовольна тем, что Осака кричала «Камон» между ее первой и второй подачей. Она сказала об этом судье за ​​несколько геймов до окончания третьего сета.

«Меня удивляет, что это не считают помехой между двумя подачами. Когда болельщики аплодируют или кричат, судья просит не шуметь между подачами, так как это отвлекает игрока.

Сорана промахнулась первой подачей и сосредоточена на второй – это небольшая пауза. И аплодировать из-за ошибки при первой подаче тоже неуважительно. Меня удивляет, что судья и Наоми сочли это приемлемым! Были какие-то изменения в правилах, которые я пропустила?» – написала Джокович в комментариях под видео в соцсети.

Наш прорыв на Australian Open – Оксана Селехметьева. Что о ней нужно знать?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @DjokovicFan_
logoНаоми Осака
logoAustralian Open
logoWTA
соцсети
logoСорана Кырстя
logoЕлена Джокович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Швентек на AO две минуты не пускали на стадион, потому что она забыла аккредитацию. Она пыталась пройти со словами «Но я Ига Швентек»
6 минут назадВидео
Australian Open. 1/4 финала. Зверев ведет у Тьена 2:1 по сетам, Алькарас сыграет с Де Минауром
22 минуты назадLive
Зверев – команде в матче с Тьеном: «Да идите поспите, #####!»
сегодня, 04:24
Соболенко о том, что у них с Алькарасом один день рождения: «Я бы предложила ему танец из тиктока. И хотела бы в ответ получить «да»
сегодня, 02:37
Сафин о том, что 21 год назад выиграл Australian Open: «Нет, я родился 21 год назад»
сегодня, 02:28
Соболенко выиграла все 10 матчей и 20 сетов в этом сезоне
сегодня, 02:20
Соболенко вышла в шестой полуфинал «Большого шлема» подряд
сегодня, 02:14
Australian Open. 1/4 финала. Соболенко разгромила Йович, Гауфф встретится со Свитолиной
сегодня, 02:12
Сегодня день рождения Марата Сафина
сегодня, 02:10
WTA проводит расследование в отношении тренера Стернс. Его обвиняют в неподобающих отношениях с теннисистками и агрессивном поведении
сегодня, 01:49
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото