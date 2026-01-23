Жена Джоковича о поведении Осаки в матче с Кырстей: «Меня удивляет, что судья и Наоми сочли это приемлемым»

Жена Джоковича высказалась о поведении Осаки в матче с Кырстей.

Жена Новака Джоковича Елена высказалась об инциденте в матче Наоми Осаки и Сораны Кырсти во втором круге Australian Open – 6:3, 4:6, 6:2.

Вчера румынка была недовольна тем , что Осака кричала «Камон» между ее первой и второй подачей. Она сказала об этом судье за ​​несколько геймов до окончания третьего сета.

«Меня удивляет, что это не считают помехой между двумя подачами. Когда болельщики аплодируют или кричат, судья просит не шуметь между подачами, так как это отвлекает игрока.

Сорана промахнулась первой подачей и сосредоточена на второй – это небольшая пауза. И аплодировать из-за ошибки при первой подаче тоже неуважительно. Меня удивляет, что судья и Наоми сочли это приемлемым! Были какие-то изменения в правилах, которые я пропустила?» – написала Джокович в комментариях под видео в соцсети.

