Сафин – Рублеву во время матча с Серундоло: «Хватит его уважать, #####! Слишком ##### его уважаешь»

Сафин дал несколько советов Рублеву во время матча с Серундоло.

Андрей Рублев играет с Франсиско Серундоло в третьем круге Australian Open.

На старте второй партии Марат Сафин дал ряд советов 15-й ракетке мира: «Давай поактивнее! Сам, сам, сам! Хватит его уважать, #####! Слишком ##### [много] его уважаешь».

Рублев уступил в двух стартовых партиях со счетом 3:6, 6:7(4).