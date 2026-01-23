Сафин – Рублеву во время матча с Серундоло: «Хватит его уважать, #####! Слишком ##### его уважаешь»
Сафин дал несколько советов Рублеву во время матча с Серундоло.
Андрей Рублев играет с Франсиско Серундоло в третьем круге Australian Open.
На старте второй партии Марат Сафин дал ряд советов 15-й ракетке мира: «Давай поактивнее! Сам, сам, сам! Хватит его уважать, #####! Слишком ##### [много] его уважаешь».
Рублев уступил в двух стартовых партиях со счетом 3:6, 6:7(4).
