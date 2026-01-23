Йович в матче с Паолини впервые обыграла соперницу из топ-10
Йович впервые обыграла соперницу из топ-10.
18-летняя Ива Йович обыграла восьмую ракетку мира Жасмин Паолини в третьем круге Australian Open – 6:2, 7:6(3). Во втором сете она дважды упустила подачу на матч.
Американка второй раз вышла во вторую неделю «Шлема» и впервые – на Australian Open. В прошлом году она дошла до 1/8 финала «Уимблдона».
Кроме того, она впервые обыграла теннисистку из топ-10. Теперь ее статистика против первой десятки – 1:3.
В четвертом раунде она встретится Юлией Путинцевой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
