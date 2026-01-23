Путинцева о поведении зрителей в матче с Сенмез: «Один парень начал кашлять прямо во время удара. В тот момент подумала: «Ладно, теперь я точно не проиграю»

Юлия Путинцева: некоторые болельщики знают, как себя вести, а другие – нет.

94-я ракетка мира Юлия Путинцева раскритиковала поведение болельщиков в игре с Зейнеп Сенмез в третьем круге Australian Open – 6:3, 6:7(3), 6:3.

После матча казахстанка станцевала перед трибунами под свист зрителей.

«В спорте всегда есть те, кто болеет за тебя, и те, кто за соперника – это нормально. Но сегодня было слишком много неуважительных моментов: они кричали между моей первой и второй подачами, не громко, просто чтобы вывести меня из игры.

В одном важном моменте при счете 4:3 я отлично открыла корт и пошла на форхенд, а один парень начал кашлять прямо во время моего удара. В тот момент подумала: «Ладно, теперь я точно не проиграю». Я была готова отдать все силы, бороться до самой смерти. Что поделаешь? Некоторые знают, как себя вести на теннисном матче, а другие – нет», – сказала Путинцева на пресс-конференции.