  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Australian Open. Расписание 7-го дня. Хачанов и Селехметьева сыграют в 2:30 мск, Калинская – четвертым запуском
6

Australian Open. Расписание 7-го дня. Хачанов и Селехметьева сыграют в 2:30 мск, Калинская – четвертым запуском

Хачанов, Калинская и Селехметьева сыграют в седьмой день Australian Open.

Australian Open опубликовал расписание седьмого игрового дня, 24 января.

На всех кортах матчи начнутся в 02:30 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт вечерняя сессия стартует в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

● Каролина Плишкова (1) – Мэдисон Киз (9);

● не раньше 04:00 мск – Элиот Спиццирри – Янник Синнер (2).

Вечер

● Ботик ван де Зандшульп – Новак Джокович (4);

Наоми Осака (16) – Мэддисон Инглис (Q).

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Джессика Пегула (8) – Оксана Селехметьева;

● не раньше 04:00 мск – Пейтон Стернс – Аманда Анисимова (4);

● не раньше 06:00 мск – Бен Шелтон (8) – Валентин Вашеро (30);

Вечер

Анна Калинская (31) – Ига Швентек (2);

● Марин Чилич – Каспер Рууд (12).

Стэн Вавринка (WC) поборется с Тэйлором Фрицем (9) третьим запуском (не ранее 09:30 мск) на John Cain Arena, Елена Рыбакина (5) сыграет с Терезой Валентовой последним запуском.

Первым запуском на Kia Arena Карен Хачанов (15) встретится с Лучано Дардери (18).

Полностью расписание здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
logoСтэн Вавринка
logoАманда Анисимова
logoWTA
logoАнна Калинская
logoКаспер Рууд
logoНаоми Осака
logoНовак Джокович
logoAustralian Open
logoКарен Хачанов
logoДжессика Пегула
logoТереза Валентова
logoЕлена Рыбакина
logoМэдисон Киз
logoИга Швентек
logoОксана Селехметьева
logoATP
logoЯнник Синнер
logoБен Шелтон
logoТэйлор Фриц
арена Рода Лэйвера
logoМаргарет Корт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Швентек на AO две минуты не пускали на стадион, потому что она забыла аккредитацию. Она пыталась пройти со словами «Но я Ига Швентек»
6 минут назадВидео
Australian Open. 1/4 финала. Зверев ведет у Тьена 2:1 по сетам, Алькарас сыграет с Де Минауром
22 минуты назадLive
Зверев – команде в матче с Тьеном: «Да идите поспите, #####!»
сегодня, 04:24
Соболенко о том, что у них с Алькарасом один день рождения: «Я бы предложила ему танец из тиктока. И хотела бы в ответ получить «да»
сегодня, 02:37
Сафин о том, что 21 год назад выиграл Australian Open: «Нет, я родился 21 год назад»
сегодня, 02:28
Соболенко выиграла все 10 матчей и 20 сетов в этом сезоне
сегодня, 02:20
Соболенко вышла в шестой полуфинал «Большого шлема» подряд
сегодня, 02:14
Australian Open. 1/4 финала. Соболенко разгромила Йович, Гауфф встретится со Свитолиной
сегодня, 02:12
Сегодня день рождения Марата Сафина
сегодня, 02:10
WTA проводит расследование в отношении тренера Стернс. Его обвиняют в неподобающих отношениях с теннисистками и агрессивном поведении
сегодня, 01:49
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото