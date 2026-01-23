Australian Open. Расписание 7-го дня. Хачанов и Селехметьева сыграют в 2:30 мск, Калинская – четвертым запуском
Australian Open опубликовал расписание седьмого игрового дня, 24 января.
На всех кортах матчи начнутся в 02:30 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт вечерняя сессия стартует в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
● Каролина Плишкова (1) – Мэдисон Киз (9);
● не раньше 04:00 мск – Элиот Спиццирри – Янник Синнер (2).
Вечер
● Ботик ван де Зандшульп – Новак Джокович (4);
● Наоми Осака (16) – Мэддисон Инглис (Q).
На Арене Маргарет Корт план такой:
Утро
● Джессика Пегула (8) – Оксана Селехметьева;
● не раньше 04:00 мск – Пейтон Стернс – Аманда Анисимова (4);
● не раньше 06:00 мск – Бен Шелтон (8) – Валентин Вашеро (30);
Вечер
● Анна Калинская (31) – Ига Швентек (2);
● Марин Чилич – Каспер Рууд (12).
Стэн Вавринка (WC) поборется с Тэйлором Фрицем (9) третьим запуском (не ранее 09:30 мск) на John Cain Arena, Елена Рыбакина (5) сыграет с Терезой Валентовой последним запуском.
Первым запуском на Kia Arena Карен Хачанов (15) встретится с Лучано Дардери (18).
Полностью расписание здесь.