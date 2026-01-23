Australian Open. Расписание 7-го дня. Хачанов и Селехметьева сыграют в 2:30 мск, Калинская – четвертым запуском

Хачанов, Калинская и Селехметьева сыграют в седьмой день Australian Open.

Australian Open опубликовал расписание седьмого игрового дня, 24 января.

На всех кортах матчи начнутся в 02:30 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт вечерняя сессия стартует в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

● Каролина Плишкова (1) – Мэдисон Киз (9);

● не раньше 04:00 мск – Элиот Спиццирри – Янник Синнер (2).

Вечер

● Ботик ван де Зандшульп – Новак Джокович (4);

● Наоми Осака (16) – Мэддисон Инглис (Q).

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

● Джессика Пегула (8) – Оксана Селехметьева ;

● не раньше 04:00 мск – Пейтон Стернс – Аманда Анисимова (4);

● не раньше 06:00 мск – Бен Шелтон (8) – Валентин Вашеро (30);

Вечер

● Анна Калинская (31) – Ига Швентек (2);

● Марин Чилич – Каспер Рууд (12).

Стэн Вавринка (WC) поборется с Тэйлором Фрицем (9) третьим запуском (не ранее 09:30 мск) на John Cain Arena, Елена Рыбакина (5) сыграет с Терезой Валентовой последним запуском.

Первым запуском на Kia Arena Карен Хачанов (15) встретится с Лучано Дардери (18).

Полностью расписание здесь .