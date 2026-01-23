Гауфф – самая молодая американка после Дэвенпорт, вышедшая в 1/8 финала Australian Open четыре года подряд

Гауфф четвертый раз подряд вышла в четвертый круг Australian Open.

Третья ракетка мира Коко Гауфф победила Хейли Батист в третьем круге Australian Open – 3:6 6:0 6:3.

21-летняя Гауфф стала самой молодой американкой, вышедшей в 1/8 финала одиночного разряда Australian Open четыре года подряд, после Линдсей Дэвенпорт (пять раз подряд, 1994–1998).

Кроме того, она одержала 77-ю победу в первых 100 матчах на «Шлеме» – столько же, сколько Арина Соболенко . Среди действующих теннисисток больше выиграли только Винус Уильямс (85) и Ига Швентек (83).

Дальше американка встретится с Каролиной Муховой.