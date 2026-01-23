Мухова впервые с 2021-го вышла в четвертый круг Australian Open

Каролина Мухова вышла в 1/8 финала Australian Open-2026.

19-я ракетка мира Каролина Мухова за 1 час и 3 минуты победила Магду Линетт в третьем круге Australian Open . Матч закончился со счетом 6:1, 6:1.

Чешка впервые с 2021-го вышла во вторую неделю Australian Open. Тогда она дошла до полуфинала турнира.

Теперь ее статистика в 2026-м – 6:1.

Дальше она встретится с Коко Гауфф .